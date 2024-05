FAC leva 8º Campanha do Agasalho a assentamento em Anhanduí

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) levou a 8ª Campanha do Agasalho para os moradores do Assentamento Três Corações, no Distrito de Anhanduí. A ação entregou produtos recebidos por meio de doações, e realizou oficina de confeitaria.

Na oficina, foram ensinadas as receitas de bombom de coração e flor de chocolate. O curso foi ministrado para cerca de 32 alunos pela coordenadora-geral do FAC, Adir Diniz.

No ano passado, a Campanha do Agasalho arrecadou 27 mil peças de roupas e cobertores, que foram distribuídos nas sete regiões de Capital e Distritos. A meta para 2024 é arrecadar 37 mil peças.

“Para nós, essa ação é muito importante, porque é difícil sair daqui e ir para Anhanduí ou Campo Grande por conta da distância. Quase não temos renda e toda ajuda é uma verdadeira benção”, afirmou a moradora do Assentamento, Neide Freitas Farias.

A campanha estará recebendo doações até o dia 20 de julho.

Saiba onde doar para a Campanha do Agasalho:

Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) – Av. Fábio Zahran, 6000

Instituto Mirim – Avenida Fábio Zahran, 6.000

Prefeitura de Campo Grande – Avenida Afonso Pena, 3297

Secretarias Municipais: Endereços disponíveis aqui.

Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Colégio Master – Rua Jeribá, 653 – Chácara Cachoeira

Colégio Status – Rua Pedro David Medeiros, 210 Jardim TV Morena

