Facilitando comunicaÃ§Ã£o, Agems disponibiliza WhatsApp no MS Digital

Para melhorar a comunicação entre a população e a ouvidoria, a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos) disponibilizou o canal do WhatsApp também no aplicativo MS Digital, que levará maior acessibilidade aos usuários que desejarem realizar alguma solicitação.

O serviço de mensagem instantânea vai completar um ano em abril e já é um dos canais mais utilizados pelos usuários para registrar reclamação, pedir informação, fazer sugestões ou denúncias. O contato é feito pelo número (67) 3025-9505.

A Agems vem divulgando WhatsApp de diversas formas, em ações e peças de comunicação, no site, redes sociais, adesivos. Esse e os demais canais de atendimento oferecidos também são acessados por QR Code em um totem fixado em postos de atendimento das prestadoras de serviço.

“Estamos trabalhando para ter os serviços concedidos cada vez mais conectados, tanto por parte dos prestadores, na oferta aos usuários, quanto na regulação e na fiscalização. Temos que avançar e utilizar as novas ferramentas para facilitar a vida das pessoas”, disse o diretor-presidente Carlos Alberto de Assis.

Como acessar:

Falar com a Agems pelo WhatsApp utilizando o MS Digital é fácil. Quem já tem o aplicativo instalado no celular, basta fazer uma atualização. Caso contrário, é só baixar em qualquer loja de aplicativos.

Na página de principal de serviços, o usuário precisa apenas procura o nome e logomarca da Agems, clicar e já será direcionado para um menu com os três serviços disponíveis:

WhatsApp

e-Ouvidoria

Horários e Tarifas – consulta de linhas intermunicipais

