Estácio de Sá oferece serviços gratuitos no Parque das Nações

Aferição do Índice de Massa Corporal, da pressão arterial e dicas de alongamento serão alguns dos serviços prestados gratuitamente por alunos e professores da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande (FESCG) neste sábado (16), das 15h às 19h, no Parque das Nações Indígenas.

“No último relatório Vitigel, do Ministério da Saúde, Campo Grande aparecia na terceira posição do ranking do sedentarismo no Brasil. Além disso, é a capital onde as pessoas mais comem carne com excesso de gordura. Então, a orientação é muito necessária. Por isso, vamos reunir alunos de diversos cursos para, junto com os professores, prestarem esse atendimento à população”, afirma Danieli Baccio, gerente acadêmica da Estácio.

Quem for fazer exercícios no parque também poderá receber quick massage e informações sobre o autoexame de mama. O diagnóstico na fase inicial do câncer de mama é fundamental para a cura. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimavam o diagnóstico de mais de 800 novos casos de câncer de mama em Mato Grosso do Sul, no último ano.

Outro serviço que será oferecido é o de orientação sobre fitoterápicos, quem pode usá-los, se precisa ou não de prescrição médica e a origem destas substâncias. “Vai ser uma tarde com muitos serviços e uma equipe preparada para tirar dúvidas e dar as melhores orientações”, garante Danieli.

