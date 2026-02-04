Falha técnica deixa sistemas do Detran-MS fora do ar nesta quarta-feira (4)

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informou que enfrenta indisponibilidade temporária em seus sistemas nesta quarta-feira (4), em decorrência de um problema técnico no nobreak do datacenter. A falha deixou os sistemas fora do ar e também comprometeu o funcionamento dos telefones da autarquia.

Segundo o Detran-MS, equipes técnicas atuam com urgência para restabelecer os serviços. Até o momento, não há previsão para a normalização do atendimento.

O órgão orienta os usuários a acompanharem os canais oficiais para novas atualizações e agradece a compreensão da população diante da instabilidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também