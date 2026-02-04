Menu
Menu Busca quarta, 04 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Falha técnica deixa sistemas do Detran-MS fora do ar nesta quarta-feira (4)

O problema atinge o datacenter do órgão e compromete também o atendimento telefônico

04 fevereiro 2026 - 09h24Sarah Chaves
Rachid Waqued/Detran-MSRachid Waqued/Detran-MS  

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informou que enfrenta indisponibilidade temporária em seus sistemas nesta quarta-feira (4), em decorrência de um problema técnico no nobreak do datacenter. A falha deixou os sistemas fora do ar e também comprometeu o funcionamento dos telefones da autarquia.

Segundo o Detran-MS, equipes técnicas atuam com urgência para restabelecer os serviços. Até o momento, não há previsão para a normalização do atendimento.

O órgão orienta os usuários a acompanharem os canais oficiais para novas atualizações e agradece a compreensão da população diante da instabilidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Onça-pintada fez rápida aparição no quintal
Cidade
VÍDEO: Onça-pintada passeia por quintal de pousada no Pantanal de MS
Rio Taquari subiu consideravelmente com os dois de chuva
Cidade
Imasul alerta para risco de inundação em Coxim e Aquidauana com elevação dos rios
Prefeitura optou por não renovar serviço de estacionamento pago e busca nova empresa que atenda a contento as necessidades dos usuários
Cidade
Dourados encerra concessão do estacionamento rotativo e prepara novo certame
USF Coophavilla II - Foto: Cristiene Nishimura
Saúde
Ministério Público encontra falhas na USF do Coophavilla II e abre investigação
Foto: Abrapec
Cidade
Troco Solidário da Havan volta a beneficiar pacientes com câncer em Campo Grande
Reabertura da passagem de Rafah
Internacional
Passagem de Rafah volta a funcionar com restrições na fronteira de Gaza
Acusado de homicídio ocorrido em 2000 passa por júri popular hoje em Campo Grande
Justiça
Acusado de homicídio ocorrido em 2000 passa por júri popular hoje em Campo Grande
Rio Aquidauana está próximo do limite da caixa
Cidade
Nível do Rio Aquidauana eleva rapidamente e atinge praticamente o limite
Carteira Nacional de Habilitação
Cidade
Novos pedidos de CNH quadruplicam em janeiro, mostra Senatran
Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026