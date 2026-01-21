Menu
Gov IPVA Jan26
Cidade

Falta um mês para prazo de intervenção no Consórcio Guaicurus

A decisão judicial determina que Prefeitura de Campo Grande inicie o processo até 19 de fevereiro

21 janeiro 2026 - 10h12Sarah Chaves
A decisão adotou o relatório produzido por Maicon durante a CPI do Transporte Coletivo

Falta um mês para o fim do prazo estabelecido pela Justiça para que a Prefeitura de Campo Grande dê início ao processo de intervenção no Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo da Capital. A data-limite para cumprimento da decisão é 19 de fevereiro, considerando o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais.

A determinação judicial foi proferida pelo juiz Eduardo Lacerda Trevisan, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, e teve como um dos fundamentos o relatório apresentado durante a CPI do Transporte Coletivo na Câmara Municipal.

No Legislativo, o tema segue em acompanhamento. O vereador Maicon Nogueira afirmou que o período restante é decisivo para o cumprimento da decisão judicial. “Esse prazo de um mês é decisivo. A população não aguenta mais esperar enquanto enfrenta um transporte caro e de baixa qualidade. A intervenção não é um capricho político, é uma resposta necessária a um serviço que falhou”, disse.

Até o encerramento do prazo, a Prefeitura ainda pode recorrer da decisão ou solicitar a ampliação do período para cumprimento. Enquanto isso, a expectativa é de que o município informe quais medidas serão adotadas em relação ao sistema de transporte coletivo.

