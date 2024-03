Famasul lanÃ§a campanha para incentivar o uso do etanol em MS

Para comemorar os 21 anos da circulação de carro flex no Brasil, o Sistema Famasul lançou a campanha ‘Movido pelo Agro – Etanol’, para tentar conscientizar a população sobre as vantagens ambientais do combustível limpo e renovável produzido em Mato Grosso do Sul. O lançamento aconteceu durante a manhã desta terça-feira (12).

Os colaboradores que participarem da campanha, poderão ainda participar de um sorteio, pois a Famasul vai sortear cinco vouchers por mês, no valor de R$ 150 pra quem abastecer com etanol.

Desde setembro de 2023, o Sistema Famasul vem abastecendo sua frota flex apenas com etanol. Para 2024, a expectativa é que 54 toneladas de gás carbônico sejam evitadas com a mesma frota, uma vez que a poluição com o combustível biodegradável é menor.

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, comentou sobre os fatos de Mato Grosso do Sul ser um grande produtor de etanol. Após a iniciativa do Sistema, ele se propôs a conversar com o governador Eduardo Riedel para ver a possibilidade de os veículos oficiais serem abastecidos com etanol.

“Uma campanha como essa traz sustentabilidade. A Famasul continua caminhando e pensando em fazer o melhor para o nosso estado. Acreditamos muito nessa ideia, pois temos aqui os dois modelos de produção de etanol, sendo um grande produtor”, explicou.

Para o presidente do Conselho da Biosul, Amaury Pekelman, a iniciativa é muito importante por conta das vantagens do etanol, pois não é apenas a preservação que faz a diferença, mas tem ainda as mais de 30 mil vagas de emprego que são abertas devido o incentivo do setor, a promoção de desenvolvimento para as cidades onde as industrias estão instaladas.

Representando o governador Eduardo Riedel, o secretário de estado, Jaime Verruck, pontuou que a campanha é uma questão de sustentabilidade do setor. “Por que alguém para no posto e não põe o etanol? Comentei da necessidade de uma campanha que traz um avanço significativo, estamos discutindo descarbonização com responsabilidade. Não se trata só questão de preço”.

Depois do evento, um adesivo da campanha foi colado na tampa do tanque de combustível dos veículos da frota.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também