Família faz apelo por doação urgente de sangue O- para menina com leucemia

As doações podem ser realizadas em Campo Grande ou Paranaíba

13 setembro 2025 - 16h12Taynara Menezes
Geovana foi diagnosticada com Leucemia Linfoblástica LinfóticaGeovana foi diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Linfótica   (Foto: Divulgação)

A família de Geovana Aparecida Alves de Soto Ferreira, internada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande, está em busca urgente de doadores de sangue do tipo O negativo. A menina foi diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Linfótica e precisa da transfusão para seguir com o tratamento.

Segundo familiares, qualquer pessoa com o tipo sanguíneo compatível pode procurar diretamente os bancos de sangue de Campo Grande ou Paranaíba para realizar a doação.

Além disso, também é possível entrar em contato com a mãe da paciente, Camila, pelo telefone (67) 9 8221-6775, para obter mais informações.

O sangue O- é considerado raro, pois apenas uma pequena parcela da população possui esse fator. Por isso, o pedido de ajuda se torna ainda mais urgente.

Quem puder doar deve procurar os hemocentros das cidades indicadas, levando um documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos com peso a partir dos 50kg. 

 

