Família faz 'vaquinha' para custear cirurgia de cachorro na Capital; Ajude!

Para pagar a cirurgia do cachorro Boca Negra, de 6 meses, Manoel Loureiro de Almeida começou uma vaquinha online, em Campo Grande. O cão, da raça pastor alemão, quebrou a perna enquanto estava brincando com outro animal da família.

Para colaborar com a vaquinha, o PIX de Manoel: 989.371.971-20 (Manoel Loureiro de Almeida).

Ao ver a situação do cão, a família levou Boca Negra até uma clínica veterinária, mesmo sem saber ao certo se teriam condições de arcar com os custos que viriam. Os exames constataram que o cachorro quebrou o fêmur da perna e precisa realizar uma cirurgia de emergência.

O tutor relatou que as filhas ganharam o cachorro de um amigo. Para arcar com os custos, uma corrente do bem foi criada e a família realiza uma vaquinha para pagar a cirurgia, que ficou avaliada em R$ 2,5 mil. Boca Negra é o xodó da casa e sempre faz companhia para a família.

“Ele estava brincando com outro filhote e escorregou. O Boca Negra bateu a perna e quebrou embaixo do fêmur. Passamos pelo veterinário e a cirurgia ortopédica fica em R$ 2.500”.

