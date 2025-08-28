Menu
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly

A menina foi vítima de um crime brutal em Campo Grande

28 agosto 2025 - 11h52Sarah Chaves    atualizado em 28/08/2025 às 15h20

A família de Emanuelly Victoria Souza Moura, de apenas 6 anos, está realizando uma vaquinha para custear o velório da menina, vítima de um crime brutal em Campo Grande. Parentes e amigos se mobilizam para arrecadar o valor necessário.

Quem puder colaborar pode contribuir pelo Pix: [email protected] ou telefone celular (67) 9 9211-4908, no nome do pai, Deivid Bernardes.

Enquanto a família se prepara para a despedida da criança, o principal suspeito do crime, Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, morreu em confronto com policiais civis na manhã desta quinta-feira (28). Ele chegou a ser socorrido à UPA da Vila Almeida, mas não resistiu.

Marcos Willian era investigado por sequestro e cárcere privado, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, e ocultação de cadáver. 
 

