Família precisa de ajuda para recomeçar após incêndio que atingiu sobrado no Nova Lima

A família que perdeu praticamente metade da casa em um incêndio no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, criou uma vakinha online para tentar recomeçar. O fogo atingiu a parte de cima do sobrado, destruiu o telhado e deixou o imóvel sem portas e janelas, além de comprometer a estrutura.

Em conversa com o JD1 Notícias, a moradora, Juliana contou que ninguém ficou ferido, mas os prejuízos foram grandes. “Um dos meus filhos perdeu todas as roupas”, disse. Desde o incêndio, a família está vivendo na parte de baixo da casa, em condições difíceis. Quando chove, a água entra pelas paredes por falta de cobertura.

O incêndio aconteceu no dia 22, na Rua Santo Inácio de Loiola, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. As chamas ficaram concentradas no andar superior, onde ficam os quartos. O fogo começou em um dos cômodos próximos à sacada e, apesar do controle rápido, foram danificados a laje e parte da estrutura da casa.

Agora, a família precisa de ajuda para o básico: roupas, móveis, material de construção e apoio para reconstruir o que foi perdido. Juliana também tem uma loja de roupas na região, que é a principal fonte de renda da família.

Na descrição da vakinha, o pedido é direto. “Qualquer valor faz diferença” e “agora precisamos de ajuda para recomeçar do zero”.

As doações são uma forma de ajudar a família a recuperar o mínimo necessário para voltar à rotina após o incêndio.

