Familiares continuam as buscas por pedreiro desaparecido no domingo

Familiares e amigos continuam nas buscas para tentar encontrar o morador de Rio Brilhante o pedreiro, José Zigomar dos Santos Alianda, de 45 anos, ele está desaparecido desde de domingo (8).

Na tarde de quarta-feira (11) parentes de José entraram nas águas do Rio Araras, as margens da BR 163 em Rio Brilhante para procurar José. E segundo o site RB em Tempo Real, na tarde desta quinta-feira (12) as buscas continuaram.

Até o momento apenas o carro de Zigomar foi encontrado as margens da BR-163 ao lado do córrego onde populares estão a sua procura. Ao ser encontrado o veículo estavam com os bancos parcialmente queimados.

A até agora a última notícia que a família possui é de uma briga entre Zigue e um homem próximo a uma conveniência, no domingo a noite.

