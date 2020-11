Familiares e amigos lamentam morte de Everton Quebra

Familiares e amigos de Everton Quebra de Oliveira, de 29 anos, lamentam a morte do rapaz, que faleceu na noite do domingo (22), após levar uma facada ao defender uma mulher de agressão que estava em uma festa que acontecia no Jardim Caiobá, em Campo Grande. Ele foi encaminhado ao posto de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma familiar postou um vídeo no facebook, lamentando a morte de Everton e relembrando o quanto ele animado.

“Ontem você estava aí dançando com a vó, animando minha mãe....aí Deus como é difícil aceitar Hoje já não temos mais você aqui Everton.”, está escrito na publicação.

Em outra publicação, a tia de Everton também comenta sobre nunca imaginar o rapaz no noticiário, mas que também não espera essa notícia.

Em outra publicação, uma amiga lamentou a morte tão precoce. "Que tristeza uma noticia de um menino tão cheio de vida tão cheio de planos... Senhor que Deus conforte o coração de todos.. LUTO."

O velório aconteceu nesta segunda-feira (23), no Cemitério Memorial Park.





