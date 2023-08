Familiares e amigos oram pela vida de motociclista internada na Santa Casa

Saiba Mais Polícia JD1TV: Motociclista fica inconsciente após acidente na Antônio Maria Coelho

Familiares e amigos de Kimberlly Pairana de Araújo, de 19 anos, estiveram em frente a Santa Casa, na noite desta quarta-feira (29), cantando e orando pela vida da jovem que está internada no hospital. Ela sofreu um acidente de trânsito ao colidir a motocicleta e um veículo de passeio na última sexta-feira (25), em Campo Grande.

O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Antônio Maria Coelho e Frederico Soares, no bairro Santa Fé.

Segundo colhido pela reportagem naquele dia no local, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ainda inconsciente e levada às pressas para a Santa Casa.

Ainda segundo apurado pela reportagem, Kimberlly é filha de dois pastores em Campo Grande que presidem a Confiems (Convenção Filiada no Estado do Mato Grosso do Sul).

O estado de saúde da jovem não foi divulgado pela família, no entanto, soube a reportagem que ela continua tendo cuidados redobrados pela equipe médica pois "não estaria muito bem".

Os pais da motociclista ainda permanecem em estado de choque com tudo que aconteceu.

Relembre - Segundo informações apuradas pela reportagem no dia do acidente, o motorista do veículo que atingiu a vítima, um Ford Edge, vinha pela Rua Frederico Soares e quando passava pelo cruzamento com a Antônio Maria Coelho, e afirmou não ter visto a motociclista vindo pela via.

A mulher, que pilotava uma Yamaha Factor, acabou se chocando contra a porta direita dianteira do veículo e foi lançada ao solo.

