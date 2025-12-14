Menu
Cidade
Fechamento no entorno da Ary Coelho durante comemorações de Natal gera críticas de lojistas

O presidente da CDL afirma que falta diálogo do poder público com o comércio afeta as vendas

14 dezembro 2025 - 18h00
Foto: Divulgação/PMCGFoto: Divulgação/PMCG  
Representantes do comércio de Campo Grande reclamam do impacto causado pela edição do Natal dos Sonhos, que está sendo realizada na Praça Ary Coelho e no entorno da Rua 14 de Julho, região com grande concentração de lojas. Nos últimos dias, a via tem ficado completamente fechada para a realização do evento, o que, segundo os lojistas, tem prejudicado o funcionamento dos estabelecimentos.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), Adelaido Figueiredo, o principal problema é a falta de diálogo entre o poder público e o setor comercial. Segundo ele, decisões que interferem diretamente na rotina do comércio estão sendo tomadas sem consulta prévia aos empresários.

“Lamentavelmente, o poder público não dialoga com a classe empresarial. Decisões que impactam diretamente o comércio têm sido tomadas sem ouvir o lojista, sem reuniões prévias e sem a compreensão de como funciona a atividade comercial e o comportamento do consumidor”, afirmou.

Ainda conforme a CDL, os eventos são organizados sem planejamento adequado para uma área comercial. Ruas são totalmente fechadas, sem rotas alternativas, áreas de escape ou opções de estacionamento, o que dificulta o acesso dos clientes às lojas e reduz o fluxo de consumidores.

“Esse tipo de decisão afeta diretamente o movimento e o desempenho das vendas”, destacou Adelaido.

Até o ano passado, a festa de Natal era realizada nos altos da Avenida Afonso Pena, local com menor impacto direto sobre o comércio. Neste ano, o evento foi transferido para o Centro por falta de recursos, mudança que passou a gerar reclamações do setor lojista.

