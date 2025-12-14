Fechamento no entorno da Ary Coelho durante comemorações de Natal gera críticas de lojistas

Representantes do comércio de Campo Grande reclamam do impacto causado pela edição do Natal dos Sonhos, que está sendo realizada na Praça Ary Coelho e no entorno da Rua 14 de Julho, região com grande concentração de lojas. Nos últimos dias, a via tem ficado completamente fechada para a realização do evento, o que, segundo os lojistas, tem prejudicado o funcionamento dos estabelecimentos.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), Adelaido Figueiredo, o principal problema é a falta de diálogo entre o poder público e o setor comercial. Segundo ele, decisões que interferem diretamente na rotina do comércio estão sendo tomadas sem consulta prévia aos empresários.

“Lamentavelmente, o poder público não dialoga com a classe empresarial. Decisões que impactam diretamente o comércio têm sido tomadas sem ouvir o lojista, sem reuniões prévias e sem a compreensão de como funciona a atividade comercial e o comportamento do consumidor”, afirmou.

Ainda conforme a CDL, os eventos são organizados sem planejamento adequado para uma área comercial. Ruas são totalmente fechadas, sem rotas alternativas, áreas de escape ou opções de estacionamento, o que dificulta o acesso dos clientes às lojas e reduz o fluxo de consumidores.

“Esse tipo de decisão afeta diretamente o movimento e o desempenho das vendas”, destacou Adelaido.

Até o ano passado, a festa de Natal era realizada nos altos da Avenida Afonso Pena, local com menor impacto direto sobre o comércio. Neste ano, o evento foi transferido para o Centro por falta de recursos, mudança que passou a gerar reclamações do setor lojista.

