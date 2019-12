Fechando 2019, Sesc Morada do Baís conta com apresentações de vários ritmos

Marya Eduarda Lobo, com informações do Portal da Educativa

Na última semana do ano, Sesc Morada dos Baís conta com apresentações de vários ritmos, consolidando a programação eclética preparada todas as semanas para as noites de happy hour. As apresentações começam às 19h30 e são abertas ao público.

A semana começa a todo vapor com a apresentação de ritmos da fronteira com a banda Muchileiros, nesta quinta-feira (26).

Já na sexta-feira (27), entrando em clima de ano novo, o grupo Sampri embala o público com o melhor do samba.

Quem encerra a programação musical de 2019 é a banda On the Road, com muita nostalgia dos clássicos do rock.

O Sesc ainda conta com novidades do cardápio regional, assinado pelo chef Marcílio Galeano e a Casa de Memória Lídia Baís. O espaço pode ser visitado de terça a sábado, das 14 às 20h.

O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 19h30. O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140.

