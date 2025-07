Feijoada solidária do Tamojunto será no Ondara Palace e terá show do grupo Clareou

Com novo endereço e uma atração nacional, a tradicional Feijoada Tamojunto acontece no dia 9 de agosto, sábado, a partir das 11h45, no Ondara Palace, em Campo Grande. A edição deste ano marca os 10 anos do evento, que une samba, gastronomia e solidariedade em prol de ações sociais.

O grupo Tamojunto é formado por 128 voluntários de diferentes áreas e atua durante todo o ano com arrecadações de alimentos, roupas, materiais escolares e apoio a famílias e instituições em situações emergenciais.

A festa contará com show do grupo Clareou, sucesso do samba no Brasil, além de feijoada completa, música ao vivo e momentos de integração com o público.

Mais do que um evento festivo, a Feijoada Tamojunto é um movimento de solidariedade que cresce a cada edição, reunindo amigos, parceiros e a comunidade para transformar arrecadações em impacto social.

