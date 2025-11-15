Feijoada Solidária reúne 500 pessoas e reforça apoio a projetos sociais na Capital

A 5ª Feijoada Solidária, promovida pela Associação Somos Anjos da Guarda, reuniu cerca de 500 pessoas neste sábado (15), no tradicional Yotedy Buffet, em Campo Grande. A presidente da entidade, Tete Zahran, destacou que o grupo que completa que completa 10 anos, formado por 30 voluntárias, tem o evento como uma das principais ações beneficentes

“As pessoas são extremamente participativas”, afirmou Tete ao JD1. Toda a organização é feita pelas próprias integrantes da associação, com apoio de parceiros que garantem insumos, serviços e estrutura. “A feijoada é um grande chamariz porque virou uma festa de amigos. Cada uma vende um pouco e, no fim, vira uma grande confraternização”, explicou.

Este ano, os recursos serão destinados a duas instituições de grande impacto social em Campo Grande. A Instituição Magma, no bairro Paulo Coelho Machado, que oferece cursos gratuitos para mulheres, além de apoio a gestantes e crianças. “Eles atendem cerca de 100 gestantes e 300 crianças. Estamos ajudando a construir a sede própria deles, em um terreno conquistado com a Prefeitura”, contou Tete.

O outro beneficiado é o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, referência no atendimento oncológico no Estado. “São sete andares na construção nova e eles já concluíram três. Estamos ajudando a finalizar mais um, junto com outros parceiros”, disse.

A presidente lembrou que nem sempre a arrecadação de um único evento define o destino de cada doação. “Às vezes o caixa da feijoada não cobre tudo, então complementamos com o caixa geral da associação. Depende da demanda e da urgência de cada instituição”, explicou.

Além da feijoada, a associação realiza o Arraial Solidário, um bazar anual com peças produzidas pelas próprias voluntárias e participa de ações contínuas de arrecadação. Empresas e produtores rurais também reforçam as doações.

Segundo Tete, qualquer pessoa pode contribuir: “Podem participar dos eventos, fazer doações ou procurar a associação. Toda ajuda é importante”. Entre em contato pelos telefones (67) 98425-2045 e (67) 99207-2957.

