Feira de adoção de cães e gatos acontece neste sábado no Comper Itanhangá

Para quem está pensando em adotar um animalzinho em Campo Grande, será realizada neste sábado (27), uma feira de adoção no Comper Itanhangá. Serão mais de 60 animais disponíveis para adoção, entre filhotes e adultos, de cães e gatos. Todos os animais presentes na feira foram resgatados e agora precisam de um lar.

Na feira também será realizada microchipagem, vacinação antirrábica, atendimento clínico veterinário e vermifugação em animais. Além disso, todos os animais que estão para adoção com idade adequada, já foram castrados e os que ainda não realizaram o procedimento, terão castração garantida.

De acordo com o organizador do evento e membro do Grupo de Apoio ao Animais Resgatados, Bruno Nóbrega, é importante destacar que a maioria dos animais da feira foram abandonados em vias públicas, ou retirados de tutores que praticavam maus-tratos. Com isso, é de extrema importância a adoção responsável desse bichinhos.

“Eles carecem de muito carinho, então, até mesmo antes de adotar, a gente bate um papo com a pessoa, vê se o estilo de vida casa com o estilo de vida do animalzinho, porque se a pessoa trabalha o dia inteiro e não tem tempo de dar uma atenção, cuidado necessário para esse pet, a gente já não indica estar adotando, para o bem-estar animal”, ressaltou ao JD1.

Segundo Nóbrega, a população também precisa se conscientizar quanto a compra de animais, optando sempre pela adoção. "Para quem quer comprar futuramente, tenha essa consciência de estar adotando, de desafogar as ONGs, é muito importante arrumar um lar responsável para os pets”, reforçou.

Vale lembrar que para a adoção responsável, é preciso estar com documento de identidade e comprovante de residência.

Serviço

Feira de Adoção;

Sábado (27);

Das 9h às 12h.

Comper Itanhangá, localizado na Rua Ricardo Brandão, 700;

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também