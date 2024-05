Feira de adoção de cães e gatos acontecerá dia 8 de junho na Capital

A Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) irá realizar mais uma feira de adoção de cães e gatos, em Campo Grande. Desta vez, acontecerá no dia 8 de junho. Para os interessados, nas redes sociais já tem fotos de alguns dos animais.

A feira terá início às 9h, no estacionamento do Comper Jardim dos Estados, na Capital. Para adotar algum pet será necessário levar documento com foto e comprovante de residência.

