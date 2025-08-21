Menu
Feira de adoção marca aniversário da Dog In Box neste sábado (23) na Mascarenhas

O evento conta com participação da ONG Anjos da Dani, atrações e promoções

21 agosto 2025 - 11h23Sarah Chaves

Em comemoração de 1 ano da Dog In Box da Avenida Mascarenhas de Moraes, uma feira de adoção será realizada próximo sábado (23), das 8h às 12h, em parceria com a ONG Anjos da Dani, reunindo pets à procura de um lar  de amor e acolhimento.

Além da possibilidade de adotar um novo amigo de quatro patas, o público contará com pipoca, algodão-doce, pintura facial, distribuição de brindes e a presença especial do mascote DIB, que promete animar a manhã.

Além disso, aquele que adotarem ou quem já tem pet, poderá garantir itens de  promoções imperdíveis em diversos produtos da Dog In Box.

“Mais do que celebrar o aniversário da unidade, queremos reforçar a importância da adoção responsável e proporcionar um dia de alegria para as famílias e para os animais que buscam um novo lar”, afirma Luigi Durso, proprietário da marca Dog In Box.
 
Serviço
Feira de Adoção – 1 ano da Unidade Mascarenhas de Moraes
Quando? 23 de agosto (sábado)
Que horas? das 8h às 12h
Local: Dog In Box – Av. Mascarenhas de Moraes, Campo Grande/MS
 

