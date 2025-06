Feira de adoção tenta encontrar lares para animais resgatados na Capital

No próximo sábado (7), a ONG Amicats estará organizando uma feira de adoção para encontrar um novo lar para cerca de 20 animais, entre cães e gatos, que foram resgatados das ruas e tentaram ter uma vida digna a partir de agora.

O evento acontece na Outpet, na Rua Professor Alexandre de Oliveira, das 13h às 18h, em Campo Grande.

Além dos 400 gatos acolhidos pela Amicats, a ONG ainda colabora com pessoas dedicadas à causa animal e, por isso, promove feiras de adoção periódicas.

"São muitos animais abandonados e poucas doações. Tanto a ONG quanto as protetoras precisam de ajuda, e as feiras de adoção são a esperança de conseguir lares para estes animais que já sofreram com o abandono e maus-tratos. Esperamos encontrar pessoas solidárias que estejam dispostas a mudar o destino e criar uma nova e feliz história para esses bichinhos", relata a presidente da Amicats, Ana Cristina Castro.

Quem tiver interesse em ajudar a ONG, pode doar qualquer valor pelo PIX: 27806981/0001-15 (CNPJ).

