Feira do Livro traz mais de 400 obras para a capital

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

Realizada periodicamente, a Feira do Livro está de volta ao Shopping Campo Grande. Organizada pela Livraria Leitura, a ação conta com grande variedade de títulos e descontos de até 60% em diversas obras literárias, voltadas ao público infantil e livros diversos. A feira acontece na Praça Central do estabelecimento até o dia 9 de junho.

Segundo o gerente da livraria, Wander César de Lima, há várias opções disponíveis, como livros de histórias, que os pais podem ler para os filhos, aguçando a imaginação dos pequenos e, ainda, materiais considerados mais didáticos, que podem servir de auxílio para as atividades escolares das crianças.

A quantidade de títulos é limitada, portanto, os apaixonados pela literatura devem aproveitar para conferir as ofertas o quanto antes. “Estamos disponibilizando cerca de 400 títulos, mas o grande diferencial desta edição do projeto é que 95% das obras são dedicadas ao público infantil. Temos, ainda, os livros para colorir, que são sempre muito procurados pelos clientes”, destaca o gerente.

Estudantes de direito também podem aproveitar e visitar o espaço, que nesta edição, oferece descontos especiais em exemplares do Vade Mecum, livro que traz um compilado de toda a legislação vigente no Brasil.

A Feira do Livro da Livraria Leitura acontece todos os dias, durante o horário de funcionamento do Shopping Campo Grande, aberto de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 19h, na Praça Central.

