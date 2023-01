Feirinha da Prefeitura leva frutas e verduras frescas para o Paço Municipal

Sarah Chaves com informações da Assessoria

Acontece todos os sábados, das 7h às 11h, no estacionamento do Paço Municipal, a Feirinha da Prefeitura de Campo Grande com frutas, verduras e legumes da estação.

A feirinha tem o objetivo de estimular a produção da agricultura familiar e conta com a participação de produtores locais que são assistidos com orientações de técnicos da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

“Nós realizamos um trabalho de orientação e capacitação, fomentando técnicas que aumentam a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, inclusive com entregas de insumos e equipamentos”, conta Adelaido Vila, secretário municipal da Sidagro.

Somente no ano passado, a Sidagro realizou mais de 600 atendimentos em campo e 560 presenciais na Sidagro e por teleatendimento aos produtores.

Também estará à venda quiabo, maxixe, abobrinha, jiló, milho verde, mandioca e berinjela. De fruta terá banana maçã e nanica, mamão, limão Taiti e manga.

