Feriadão: Amigos do Parque funciona de sexta a segunda no Parque dos Poderes

Com feriadão chegando, o projeto Amigos do Parque irá funcionar nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril, das 7h às 19h, fechando as vias do Parque dos Poderes para que a população possa realizar a prática esportiva, para tomar uma água de coco ou passear com a família.

Por conta disso, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) informa que os Agentes de Fiscalização e Patrulhamento Viário estão no local fechando as vias e fazendo a fiscalização do trânsito.

Além disso, os agentes do departamento estarão à disposição da população para manter e zelar pela segurança de todos os frequentadores do local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também