FeriadÃ£o de PÃ¡scoa: Governo do Estado decreta ponto facultativo na prÃ³xima 5Âª

Em publicação no Diário Oficial desta quinta-feira (30), o Governador do Estado, Eduardo Riedel, decretou ponto facultativo para os servidores públicos estaduais na quinta-feira (6), bem como na Sexta-feira Santa (7).

Com isso, os órgãos e entidades da Administração Direta, assim como autarquias e fundações do Poder Executivo, terão quatro dias de folga. No entanto, a liberação não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no Estado, que por sua natureza não podem ser paralisados ou interrompidos.

Na Semana Santa os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado. Ela varia a cada ano, pois acontece no fim da Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, dia seguinte ao Carnaval.

Na Capital- Na semana passada, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), também decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 6 de abril. Com isso, os servidores terão descanso de quinta-feira a domingo.

