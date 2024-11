Feriadão: transporte público da Capital opera com horário especial hoje (20)

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que organizou um plano operacional especial para o transporte público nesta quarta-feira (20), durante o feriado do Dia da Consciência Negra, visando atender de forma eficiente as necessidades da população.

As linhas gerais do transporte coletivo vão operar com o plano funcional de sábados, enquanto as linhas 244, 322, 410, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 terão operação adaptada para atender as demandas das indústrias. Além disso, haverá veículos de reserva com tripulação disponíveis nos terminais, das 5h30 às 8h30 e das 16h às 18h30, e na Praça Ari Coelho das 16h30 às 18h, prontos para atender eventuais demandas.

A Agetran acompanhará a operação dessas linhas em tempo real, realizando ajustes conforme necessário para assegurar o funcionamento eficiente do sistema. O plano reflete o compromisso da agência em garantir um transporte público funcional, acessível e ágil para a população, especialmente em datas de maior movimentação.

JD1 Notícias

