Feriadão: TRE-MS terá plantão de atendimento ao eleitor no dia 1º de maio

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizará um plantão de atendimento nesta quarta-feira (1º), no feriado comemorativo ao Dia do Trabalhador.

Na ocasião será possível tirar o primeiro título, transferir o local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral em todos os cartórios e PAEs (Postos de Atendimento Eleitoral) do Estado, das 8 às 13h. Em Campo Grande será apenas no Parque dos Poderes, não sendo necessário agendamento prévio.

Essa é mais uma oportunidade de o eleitor evitar filas e aglomerações, que geralmente acontecem no período próximo ao final do prazo. Este ano a data limite é 8 de maio. "Antecipe-se e resolva toda e qualquer pendência para estar apto a votar nas próximas eleições!", alerta o TRE-MS.

