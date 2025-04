Feriado de 1º de Maio: veja o que abre e fecha em Campo Grande

Com a proximidade do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, muitos setores de Campo Grande terão mudanças no funcionamento.

Enquanto serviços essenciais seguem com funcionamento especial, o comércio e os shoppings terão horários variados. Confira:

Shoppings

Shopping Campo Grande: Praça de alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h na quinta-feira; lojas estarão fechadas.

Shopping Bosque dos Ipês: Praça de alimentação e lazer funcionam das 11h às 21h; lojas fechadas na quinta.

Shopping Norte Sul Plaza: Praça de alimentação e lazer funcionará das 11h às 21h na quinta. Fort Atacadista estará aberto das 7h às 22h.

Pátio Central: Fechado na quinta-feira; funcionamento normal a partir de sexta (2).

Mercadão Municipal: Funciona das 6h30 às 12h.

Bioparque Pantanal: Aberto nos dias 1º e 2 de maio, das 8h30 às 14h30 (último acesso às 13h30).

Comércio: Fechado no feriado.

Supermercados: Funcionam normalmente todos os dias.

Camelódromo: Fechado na quinta.

Bancos: Fechados na quinta-feira.

Correios: Sem atendimento no feriado.

Coleta de lixo: Funciona normalmente.

Delegacias de área e especializadas: Fechadas na quinta-feira.

Delegacias plantonistas (Depac Centro, Depac Cepol, 4ª DP e Deam): Funcionamento 24h.

UPAs e CRSs: Funcionam normalmente (urgência e emergência).

Hemosul: Fechado na quinta (1º); aberto sexta e sábado, das 7h às 17h.

