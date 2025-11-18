Feriado de Consciência Negra contará esquema especial de ônibus

Em razão do feriado do Dia da Consciência Negra (quinta-feira) e ponto facultativo do Dia do Servidor Público, (sexta-feira), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou o planejamento especial para a operação do transporte coletivo.

No dia 20 de novembro, serão mantidos quatro veículos reserva com tripulação no período matutino, das 5h às 12h30, nos terminais Nova Bahia, General Osório, Júlio de Castilho, Aero Rancho, Bandeirantes, Guaicurus e Morenão, além dos já previstos.

No período vespertino, das 12h30 às 19h, dois veículos reserva com tripulação estarão disponíveis nos mesmos terminais. No terminal Hércules Maymone, será mantido um veículo reserva com tripulação ao longo de todo o dia, das 5h às 19h.

Para o dia 21 de novembro, as linhas 102, 109, 119, 124, 126, 317, 321, 412, 503, 601 e 602 operarão com o plano de segunda a sexta-feira, por atenderem a fábricas. As demais linhas seguirão o plano de sábado. Quanto aos veículos reserva, quatro serão mantidos com tripulação no período matutino, das 5h às 12h30, nos terminais Nova Bahia, General Osório, Júlio de Castilho, Aero Rancho, Bandeirantes, Guaicurus e Morenão.

No período vespertino, das 12h30 às 19h, três veículos reserva atuarão nos mesmos locais. Já no terminal Hércules Maymone, dois veículos reserva com tripulação estarão disponíveis durante todo o dia, das 5h às 19h.

O Consórcio Guaicurus acompanhará toda a operação e, caso necessário ou por determinação da fiscalização, poderá realizar ajustes para garantir o atendimento à demanda

