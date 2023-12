Feriado de Natal: Confira o que abre e fecha em Campo Grande no dia 25

Sempre há dúvidas quanto aos comércios que estarão abertos no Natal. Confira os estabelecimentos que vão abrir e fechar na semana do feriado.

Bancos - De acordo com a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), no feriado do dia 25 de dezembro as agências bancárias não irão abrir. Os atendimentos retornarão normalmente na terça-feira (26).

Camelódromo - O centro comercial irá abrir no dia 24, das 8h às 16h. No dia 25 estará fechado.

Comércio - A CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) informa que as lojas irão abrir no dia 24 de dezembro, das 7h30 (dependendo do local) até às 17h. No entanto, dia 25 não funcionarão.

Correios - As agências não abrirão no dia 25. O funcionamento será normal nos demais dias da semana.

Detran-MS - O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul não funcionará nos dia 25, retornando os atendimentos no dia 26.

Lotéricas - As lotéricas não abrem no dia 25 de dezembro. No dia 31 de dezembro, as lotéricas abrem e é o último dia de apostas da Mega da Virada, cujo prêmio passou de R$ 570 milhões. As apostas serão até às 16 horas de Mato Grosso do Sul.

Mercadão Municipal - O local irá abrir apenas no dia 24, das 6h30 às 13h. No dia 25 estará fechado.

Parques e praças - O Parque das Nações Indígenas abrirá normalmente, mas até às 18h. Os demais parques e praças administrados pela prefeitura não informaram quanto ao horário de funcionamento.

Saúde - Apenas UPAs (Unidades de Pronto Atendimentos) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) irão atender normalmente, assim como os locais que terão plantão de vacinação.

Shoppings - Os shoppings terão horário especial, confira:

* Shopping Bosque dos Ipês – Dia 24/12: 10h às 17h para todas as lojas (elas poderão operar até às 18h) | Dia 25/12: 11h às 21h apenas operações de alimentação e lazer;

* Shopping Campo Grande – 24/12 (domingo): 10h às 18h | 25/12 (segunda-feira): FECHADO;

* Shopping Norte Sul Plaza – 24/12 (domingo): 10h às 17h | 25/12 (segunda): Apenas alimentação e lazer, das 11h às 21h;

* Pátio Central – 24 de dezembro: 9h às 16h | 25/12: FECHADO.

Supermercados - Segundo a Amas (Associação Sul-mato-grossense de Supermercados), no dia 24 poderão ficar abertos até às 20h. No dia 25 estarão fechados.

Transporte público - De acordo com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), no dia 24, 25, 31 e 1º, os ônibus funcionarão com horários de domingo, ou seja, em horário especial. Verifique as linhas no site do Consórcio Guaicurus.

