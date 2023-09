Feriado deve movimentar 41 mil pessoas no aeroporto e rodoviária da Capital

No feriado de Independência do Brasil, celebrado nesta quinta-feira (7), após repartições públicas decretaram ponto facultativo na sexta-feira (8), muitos trabalhadores irão emendar com o fim de semana.

Com isso, muitos devem aproveitar para viajar, tornando o movimento intenso nos aeroportos e rodoviárias.

Segundo informações do Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR), uma média de 21.545 pessoas devem passar pelo aeroporto da Capital entre hoje (6) e a próxima segunda-feira (11). Conforme informações da infraero, estão previstos 164 voos das companhias aéreas Latam, Gol e Azul, neste feriadão.

Já na Rodoviária de Campo Grande, de acordo com a concessionária que administra o terminal, a expectativa é que 20 mil pessoas embarquem e desembarquem no local entre quarta-feira (6) e segunda-feira (11).

Os destinos mais procurados na Capital são para Corumbá, Cuiabá, Dourados, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

"Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto. Lembrando que para viajar desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos precisam de autorização. Atenção também para a bagagem: são permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos demais passageiros. Recomendamos que identifique suas bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone", orienta o terminal aos passageiros.

