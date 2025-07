Férias na Biblioteca tem programação gratuita para crianças a partir de 5 anos

Com programação para a criançada que está em férias escolares, nos dias 21 a 26 de julho, a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim será palco de uma semana de imaginação no prédio do Memorial da Cultura e Cidadania Apolonio de Carvalho, em Campo Grande.

O projeto acontece das 14h às 17h e oferta 40 vagas para crianças a partir de 5 anos, trazendo atividades que estimulam o gosto pela leitura, a convivência e o fazer artístico. As inscrições ficam abertas entre os dias 7 e 11 de julho, por meio do link: https://forms.gle/kQ8MuS21MRGnXxRe6.

A proposta inclui contação de histórias, oficinas de arte, cinema, atividades lúdicas e sessão de cinema infantil, proporcionando uma experiência divertida e educativa durante o período de recesso escolar.

O projeto também conta com a criação de uma identidade visual alegre e lúdica, pensada especialmente para atrair o público infantil.

De acordo com o coordenador da Biblioteca, Aparecido Melchiades, a expectativa é receber as crianças com uma programação acolhedora e encantadora. “As Férias na Biblioteca são um convite para que as crianças descubram, através da arte e da leitura, um espaço de encantamento, aprendizado e pertencimento. Estamos preparando tudo com muito carinho para que seja uma experiência marcante na vida de cada participante”, afirma.

