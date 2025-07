Ferramenta de Viabilidade Automática agiliza abertura de empresas na Capital

Com o lançamento da funcionalidade de Viabilidade Automática, o processo de abertura de empresas em Campo Grande conta com maior facilidade. A medida é fruto de uma parceria entre a Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), o Sebrae/MS e a Prefeitura de Campo Grande.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva Júnior, cerca de 500 atividades econômicas já estão mapeadas e aptas a serem contempladas com a nova funcionalidade. “Essa automatização coloca Campo Grande em outro patamar de competitividade, incentivando novos investimentos, geração de emprego e desenvolvimento sustentável”, afirmou.

A iniciativa irá auxiliar a desburocratização e melhoria do ambiente de negócios. “O município de Campo Grande representa 42% das empresas ativas no Estado. A adesão da Prefeitura ao processo de Viabilidade Automática na Jucems é fundamental para a efetiva implementação da Lei de Liberdade Econômica em Mato Grosso do Sul”, destacou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

Para o presidente da Jucems, Nivaldo Rocha, a implantação da Viabilidade Automática representa um avanço importante para a capital. “Esse procedimento faz parte da Rede SIM e vínhamos trabalhando há dois anos para viabilizar sua implementação em Campo Grande. Agora, damos um passo significativo na modernização do processo de registro empresarial”, ressaltou.

A etapa integra um projeto mais amplo: o MS Agiliza Empresas. “Estamos trabalhando para que Campo Grande também adote essa ferramenta, que permitirá a abertura de empresas de forma quase instantânea, integrando todos os órgãos envolvidos. Hoje, celebramos a implantação da Viabilidade Automática, que já reduz significativamente o tempo para abertura de empresas de baixo risco, abrangendo 486 atividades econômicas”, concluiu.

