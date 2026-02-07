Ferrovia do Projeto Sucuriú é lançada em Mato Grosso do Sul

A Arauco lançou, nesta sexta-feira (6), a pedra fundamental da ferrovia do Projeto Sucuriú, em Inocência, marcando o início de uma obra considerada estratégica para a logística e o desenvolvimento do setor florestal no país. O evento reuniu autoridades federais, estaduais e municipais, além de executivos da empresa e parceiros envolvidos no empreendimento.

A adoção do transporte ferroviário é apontada como um avanço relevante para a operação e para o Estado. “Essa shortline representa um marco dentro do novo arcabouço regulatório ferroviário brasileiro. Um modelo moderno, que amplia a capacidade logística do país, fortalece a integração com as malhas nacionais e cria condições reais para novos investimentos privados em infraestrutura”, afirmou Carlos Altimiras, presidente da Arauco Brasil. Segundo ele, a ferrovia vai além da infraestrutura.

O projeto prevê ganhos ambientais e operacionais expressivos, com redução de até 94% nas emissões de CO e a retirada de cerca de 190 viagens diárias de caminhões das rodovias, contribuindo para mais segurança e eficiência logística.

Com investimento estimado em R$ 2,4 bilhões, a ferrovia contará com 26 locomotivas, 721 vagões e capacidade para transportar até 9.600 toneladas por composição. O traçado terá 45 quilômetros de extensão, além de nove quilômetros dentro da fábrica, acompanhando as rodovias MS-377 e MS-240 até a conexão com a Rumo Malha Norte. A expectativa é de geração de aproximadamente mil empregos durante a obra, com conclusão prevista para o fim de 2027, alinhada ao início das operações industriais.

Para o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio, o projeto reflete segurança regulatória e atratividade para investimentos. “Projetos bem estruturados e uma regulação bem feita trazem estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica. Isso significa integração multimodal e eficiência logística. Quem ganha com isso é o Brasil”, destacou.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, ressaltou o impacto da ferrovia para o Estado. “A ferrovia significa uma nova rota para o desenvolvimento. É a reintegração do Mato Grosso do Sul à malha ferroviária nacional. Hoje é um dia marcante para o Estado e para o país”, afirmou.

O governador Eduardo Riedel destacou o ambiente favorável aos investimentos. “Este é um grande projeto, fruto de um Estado que atrai investimentos privados e governa com visão clara de crescimento. O Governo seguirá parceiro para viabilizar essa infraestrutura, que consolida o Mato Grosso do Sul como protagonista global no setor de florestas plantadas”, disse.

Já o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, ressaltou a cooperação entre os setores público e privado. “As parcerias foram fundamentais para que esse projeto se tornasse realidade. Quando há cooperação, os projetos saem do papel e geram desenvolvimento com responsabilidade”, afirmou.

