Festas e procissões interditam diversas ruas neste sábado; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditará diversas ruas neste sábado (12) feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, para a realização de eventos em Campo Grande.

Entre os eventos, há comemorações de dia das crianças e procissões. Confira a lista completa:

- Comemoração do Dia das Crianças

Horário: 14h às 19h

Endereço: Rua Elenir do Amaral N° 408 até a esquina da Rua Edmundo de Almeida

- Evento

Horário: 18h00 ás 23h59

Endereço: Rua Teobaldo Kafer entre a Rua Waldemar Moesch e a Av. Tamandaré

- Procissão – Paróquia Divino Paraclito

Trajeto: Saindo da Rua Agripino Grego N° 330, seguindo pela Rua Ronaldo De Carvalho, Rua Osmar De Andrade, Rua Eduardo Razuk Jorge, chegando na Av. Guaicurus N° 4640

- Ação Social

Horário: 12h às 18h

Endereço: Rua Vélia Berti de Souza entre a Rua Angelo Nakaholdo e a Rua Leão Zardo

- Festa de Nossa Senhora Aparecida

Horário: 09h às 21h30

Endereço: Rua Minas Novas entre a Rua Fraiburgo e a Rua Taboão da Serra

- Festa do Dia das Crianças

Horário: 13h às 18h

Endereço: Rua Lino Vilacha, n° 3045

- Dia as Crianças

Horário: 08h30 às 15h

Endereço: Rua Lisianto entre a Rua Zacarias Mourão e a Rua Carlos Castilho

- Comemoração do Dia das Crianças

Horário: 06h às 14h

Endereço: Rua Mestre Estanislau Panatier entre a Rua Armação e a Rua Gracy Kelly

- Dia Das Crianças

Horário: 14h às 18h

Endereço: Rua Francisco José Abrão entre a Rua Santa Catarina e a Av. Norte

- Festa do Dia das Crianças

Horário: 13h às 18h

Endereço: Rua Jacutinga entre a Rua Serra de Maracajú e a Rua Serra da Bodoquena

- Dia das Crianças

Horário: 07h às 18h

Endereço: Rua Bela Cintra N° 660 entre a Rua Barão de Ubá e a Rua Valão

- Ação Beneficente

Horário: 13h às 18h

Endereço: Rua Tocantins entre a Rua Gabriel Cardoso Ramalho e a Rua Jorge Ward

- 14° Festa do Dia Das Crianças

Horário: 09h às 19h

Endereço: Rua Quero Quero entre a Rua Panteras e a Rua Ernesto Geisel

- Dia das Crianças

Horário: 08h às 11h

Endereço: Rua Silvério Faustino entre a Rua Jerônimo de Albuquerque e a Rua Alberto da Veiga

- Festa do Dia das Crianças

Horário: 13h às 18h

Endereço: Av. São Nicolau entre a Rua Santa Gertrudes e a Rua Santa Monica (Sentido Centro)

- Evento

Horário: 13h às 18h

Endereço: Rua Acaia entre a Rua Juquiá entre a Rua da Integração

- Evento do Dia das Crianças

Horário: 08h às 18h30

Endereço: Rua Elpídio Gomes entre a Rua Luiz Gustavo Ramos de Arruda e a Rua Jandir

- Evento social

Horário: 08h às 20h

Endereço: Av. Constantino entre a Av. Mal. Deodoro e a Rua Alexandre Fleming

- Evento

Horário: 08h às 19h

Endereço: Rua Antonio Siufi entre a Rua Juruá e a Rua Miriam

- Comemoração do Dia das Crianças

Horário: 13h às 16h30

Endereço: Rua Península entre a Rua Beira Mar e a Rua Marambaia

- Evento Religioso

Horário: 15h às 21h

Endereço: Rua Clevêlandia entre a Rua Alagoinhas e a Rua Coraina

- Festa do Dia das Crianças

Horário: 14h00 às 17h30

Endereço: Rua Gerônimo F. dos Reis entre a Rua Silverio Faustino e a Rua Martinho A. Souza

- Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida

Trajeto: Saindo Da Rua Thor, Rua Cachoeira Do Campo, Rua Pará, Rua Marechal Deodoro, Rua Clineu da Costa Moraes, retornando pela Rua Manoel Joaquim De Moraes, Rua Panambi Verá, Rua Souto Maior, Rua Pará, Rua Cachoeira e chegando na Rua Thor.

Horário de saída: 8h

- Procissão – 13° Cavalgada da Nossa Senhora Aparecida

Trajeto: Saindo da Rua Minira Anache, seguindo na Rua Dos Amigos, Rua Abrão Anache, Rua Jerônimo de Albuquerque, Rua Zulmira Borba, Rua Lourenço, Rua da Veiga, passando pela Rua Francisco Pereira Coutinho, Rua Henrique Barbosa Martins, Rua Gilson Nogueira, Rua Pacajus, Rua Galdino Afonso Vilela, Rua Água Santa E Chegando Na Rua Elias Catan.

Horário de Saída: 7h

- Carreata – Paróquia Nossa Senhora Conceição Aparecida

Trajeto: Saindo da Av. Presidente Vargas, Av. Julio De Castilho, Av. Duque De Caxias, Av. Afonso Pena, passando pela Rua Bahia, Av. Mato Grosso, seguindo pela Tamandaré e chegando na Rua Benjamin Constant N° 512.

Horário de Saída: 16h

- Procissão – Paróquia Santuário São Judas Tadeu

Trajeto: Saindo Da Rua Estevão Alves Ribeiro, passando na Av. Paulista Seguindo Pela Av. Das Primaveras e chegando na Paróquia São Judas Tadeu na Rua Fernando Augusto Correa da Costa N°58.

Horário de Saída: 7h

- Procissão – Paróquia Nossa Senhora das Graças

Trajeto: Saindo da Av. Cândido Garcia, Rua Randolfo de Lima, passando pela Rua Dona Maria Isabel, até a Rua Celina Bais Martins N° 44

Horário de Saída: 17h

- Procissão – Santa Rita de Cássia

Trajeto: Rua João Maiolino, Rua Vitor Meireles, Av. Gury Marques, chegando na Rua Julio Verne

Horário de Saída: 7h

- Procissão – Paróquia Divino Espírito Santo

Trajeto: Rua Do Galeão, Rua Do Carimbó, Rua Da Divisão, Passando Pela Rua Rachel De Queiroz, Rua Do Beisebol, Rua Ana Luiza De Souza chegando na Rua Julio Verne

Horário de Saída: 7h

- Procissão – São Martinho de Lima

Trajeto: Rua Ana Luiza De Souza, Av. Gury Marques e chegando na Rua Julio Verne.

Horário: 7h

- Procissão – Paróquia Senhor Bom Jesus

Trajeto: Saindo da Tv. dos Aposentados, seguindo pela Av. José Nogueira Vieira, Tv. dos Desenhistas, Rua Avelina Costa de Andrade e chegando na Lagoa Itatiaia.

Horário de Saída: 7h30

- Carreata – Paróquia São Sebastião

Trajeto: Saindo Da Tv. Chaval, passando pela Rua Ismael Silva, Rua Fernando Pessoa, Rua Rio Negro, Rua Jamili Basmage, Rua Antônio Rahe, passando pela Av. Consul Assaf Trad, Av. Da Capital, Rua Minas Gerais, Rua Poconé, Rua Onocieto Severo Monteiro, Rua Sóter Araújo França, Rua Elizioter Araújo França e chegando Na Tv. Chaval.

Horário de Saída: 9h30

