Festival da Canção das escolas conhecerá ganhador nesta sexta-feira

A Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, recebe a final da segunda edição do Festival da Canção das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul – Prêmio Helena Meirelles.

O evento reunirá os 10 alunos finalistas nesta sexta-feira (18), a partir das 16 horas.

Com caráter competitivo, o Festival objetiva ampliar as formas de comunicação por meio da expressão musical, com participação de alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino.

O tema deste ano é “Arte, Educação e Meio Ambiente – Gerando Bons Resultados com a Consciência Limpa”.

A participação especial ficará a cargo da dupla sertaneja João Lucas e Walter Filho, que tem conquistado espaço no cenário nacional com o ritmo do batidão da viola caipira e vozes de timbre grave.

Para o gestor do Nuac/SED, Fábio Germano, o tema desta edição ressalta que a educação ambiental deve estar presente em todas as ações humanas. “Somente um ser humano educado para o meio ambiente nos garante uma qualidade vida e futuro melhor. E cabe também a nós educadores provocar essas reflexões”.

