Festival de Hambúrguer movimenta Campo Grande neste fim de semana

Campo Grande recebe neste domingo (24) e segunda-feira (25), véspera de feriado, o Festival de Hambúrguer do MS, promovido pela Associação Hamburgueiros do MS, dentro da programação do Curral 67 Festival, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

O evento reúne mais de 16 hamburguerias artesanais, com receitas exclusivas a R$ 35, porções a R$ 25, além de churros gourmet e sorvetes. A entrada é garantida mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a projetos sociais no combate à fome.

Com expectativa de público de 10 mil pessoas, o festival combina gastronomia, música e solidariedade, com estrutura de grande porte e shows gratuitos de artistas regionais e nacionais. A produção é feita em parceria com a marca Curral 67, conhecida por eventos voltados à música sertaneja e experiências imersivas para o público.



Na parte gastronômica, os Hamburgueiros do MS trarão uma edição especial do festival, com 12 opções de alimentação.

Programação musical

Domingo (24/08) - Renato Pacheco, Mário & Felipe, Patrícia & Adriana e Alex & Ivan.

Segunda-feira (25/08) -Fred & Victor, Munhoz & Mariano e, pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, Brenno & Matheus, donos do hit Descer pra BC, sucesso nas rádios e plataformas digitais, com mais de 300 milhões de streams.

Estrutura

O espaço contará com palco de última geração, praça de alimentação temática, espaço kids, área de lazer e toda a infraestrutura para garantir conforto e segurança ao público.

