Fiems abre etapa estadual da Jornada Nacional de Inovação da Indústria na Capital

A Fiems abriu nesta quinta-feira (23) a etapa estadual da Jornada Nacional de Inovação da Indústria, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande. O evento tem como foco discutir transição ecológica, digital e sustentabilidade dos negócios, reunindo representantes da indústria, governo e setor de inovação.

Na abertura, o diretor de sustentabilidade da Fiems, Robson Del Casale, destacou a importância da presença dos empresários na agenda. Segundo ele, as discussões sobre transição ecológica estão diretamente ligadas às práticas adotadas no Estado e ao papel da iniciativa privada.

Promovida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), em parceria com o Sebrae, a Jornada percorre os 27 estados brasileiros com o objetivo de ampliar o diálogo sobre inovação no setor industrial.

Em Mato Grosso do Sul, a programação incluiu painéis e workshops voltados aos temas de ecossistemas de inovação e transição energética, com a participação de empresários, pesquisadores e lideranças do setor.

O superintendente de projetos de inovação da CNI, Carlos Alberto Bork, explicou que o evento busca aproximar as políticas nacionais de inovação da realidade das indústrias. “Queremos entender se as ações e informações sobre tecnologia, financiamento e fomento estão chegando ao setor produtivo, nosso público principal”, afirmou.

A Jornada Nacional de Inovação da Indústria teve início em julho de 2025 e segue até março de 2026, quando os resultados serão apresentados no 11º Congresso de Inovação da Indústria. Cada etapa estadual contribui para o mapeamento de práticas e soluções que fortalecem a competitividade do setor industrial no país.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também