Fiems faz 46 anos e aponta salto industrial como marca do desenvolvimento de MS

A celebração dos 46 anos da Fiems, realizada nesta sexta-feira (14), reuniu empresários, autoridades e representantes do setor produtivo. Durante o evento, a entidade fez um balanço do desempenho industrial de Mato Grosso do Sul e entregou uma homenagem ao governador Eduardo Riedel.

Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a indústria vem ampliando sua participação na economia estadual. Ele destacou que, entre 2023 e 2025, cerca de 70 mil vagas formais foram abertas e que ainda há 17 mil postos disponíveis no setor e deve aumentar com as oportunidades previstas no Vale da Celulose.

Longen também citou investimentos privados anunciados, que somam R$ 90 bilhões, além de avanços tecnológicos, como a produção de hidrogênio verde pelo Senai de Três Lagoas. "Mato Grosso do Sul tem números impressionantes e se tornou referência nacional e internacional. Esse resultado é fruto do trabalho conjunto entre governo, setor privado e municípios", afirmou.

Riedel, ao receber a homenagem, afirmou que o ambiente de negócios e a cooperação com o setor produtivo têm contribuído para a movimentação econômica do Estado. Ele mencionou ainda os dados recentes do IBGE, que colocam Mato Grosso do Sul entre os maiores crescimentos econômicos do país em 2023.

O governador disse que a gestão continuará priorizando políticas para atrair projetos e ampliar investimentos. "Nem a China alcançou essa marca. Esse é o impacto direto do investimento privado, da confiança no Estado", concluiu.

