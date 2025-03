Figueiras centenÃ¡rias da Capital recebem tratamento para preservaÃ§Ã£o

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), deu início a um novo ciclo de tratamento fitossanitário nas figueiras centenárias - Ficus microcarpa - localizadas no canteiro central das avenidas Mato Grosso e Afonso Pena. A ação reforça os esforços contínuos para preservar a saúde dessas árvores históricas e garantir sua longevidade.

O manejo é feito continuamente e bons resultados vem sendo apresentados. Mas mesmo assim foi identificado novamente o inseto sugador que causa desfolha severa, podendo levar à morte de árvores da espécie Ficus.

Foi realizado um novo manejo para aprofundar a análise e amostras de folhas e insetos foram enviadas ao Instituto Biológico de São Paulo, onde foi confirmada a presença da praga e recomendada a aplicação de produtos naturais, além do recolhimento e descarte adequado das folhas caídas. Já as amostras de solo, encaminhadas ao IBRA Megalab (Sumaré/SP) para avaliação da fertilidade, indicaram um solo eutrófico, com alta disponibilidade de nutrientes e pH adequado.

O biólogo e arborista certificado pela ISA (International Society of Arboriculture), Gustavo Henrique Garcia, da Tree Way Arboricultura, técnico que coordena a equipe responsável pelos tratamentos explicou as ações que estão sendo tomadas “Estamos acompanhando essas árvores há alguns anos, e a questão encontrada, tanto na Avenida Afonso Pena quanto no Mato Grosso, é a mosca branca. Por isso, coletamos amostras para identificar a espécie da mosca branca e encaminhamos para o Instituto Biológico de São Paulo, sendo identificada a espécie singhiella simplex. Desta forma, iniciamos novamente o protocolo que é recomendado para o tratamento, sendo a pulverização da copa com óleo de Neem para atingir os insetos adultos. Uma vez que a mosca pica a folha, e a árvore para se defender, expulsa essa folha. Assim, ocorre a perda significativa das folhas devido a infestação. Por isso, a necessidade de ser feita essa aplicação regularmente, principalmente dos períodos mais quentes do ano”.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, destacou a importância das medidas que estão sendo tomadas “As ações visam fortalecer o estado fitossanitário dos indivíduos. Dada a relevância dessas figueiras e o intenso fluxo nas áreas onde estão localizadas, o monitoramento e a reavaliação são realizados permanentemente para garantir a continuidade dos tratamentos preventivos. A preservação dessas árvores reflete um compromisso com a sustentabilidade, garantindo que as futuras gerações possam desfrutar de um ambiente equilibrado e conectado à história da cidade”.

