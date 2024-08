Filhote de veado resgatado durante incêndio florestal recebe cuidados no CRAS

O filhote de veado-catingueiro resgatado durante os incêndios florestais que atingiram a Aldeia Alves de Barros, entre Bodoquena e Bonito, está recebendo os cuidados médicos no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) em Campo Grande.

Ele deve permanecer sob supervisão médica até atingir a fase adulta. Mesmo que não tenha ferimentos ou lesões, o animal precisa de alguns cuidados especiais por ser filhote.

O animal foi salvo por integrantes do Prevfogo/Ibama.

No sábado (3), um proprietário rural entregou um filhote de anta com ferimentos à Polícia Militar Ambiental de Aquidauana. Encaminhado ao RARAS (Recinto de Amparo e Reabilitação de Animais Silvestres) no município de Bonito, o animal teve as quatro patas queimadas.

"Ela perdeu até os casquinhos dos dedinhos devido a gravidade das queimaduras. Ela está a base de tramadol e morfina por causa da dor. Está com um pouco de dificuldade para se alimentar, é normal da dor. O animal fica arredio para comer", explica o médico veterinário Marcelo Aparecido.

Esses resgates destacam a importância das operações de salvamento permitindo que animais afetados pelos incêndios recebam o tratamento necessário.

Fundado em 1987, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres recebe anualmente cerca de 2,5 mil animais, predominantemente aves, seguidas por mamíferos e alguns répteis.

O comprometimento do CRAS com a proteção e recuperação da fauna local demonstra a importância de sua atuação, assegurando que esses animais, uma vez tratados e reabilitados, possam retornar ao seu habitat natural de forma segura.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também