Fim de ano: Veja como ficam os horários do Bioparque

O Bioparque Pantanal irá funcionar normalmente durante o final de ano. O espaço será fechado apenas na primeira semana de 2024 para manutenção de tanques e reparos no prédio.

Na semana do Natal, o Bioparque abre de terça-feira (19) a sábado (23). No domingo e na segunda-feira, 24 e 25 de dezembro, o local será fechado para o público.

Para a semana do Ano Novo, o funcionamento será da mesma forma. Abrirá de terça-feira (26) a sábado (30), fechando nos dias 31 de dezembro (domingo) e 1 de janeiro (segunda-feira). A partir do dia 2 de janeiro o Bioparque estará fechado para manutenção e só estará em funcionamento interno, abrindo as portas ao público novamente no dia 9 de janeiro.

O agendamento para visitas é realizado pelo site oficial do empreendimento.

