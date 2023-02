Fim de semana de Carnaval tem interdições espalhadas pela Capital; Saiba mais

Devido a comemorações de Carnaval, alguns pontos de Campo Grande ficarão interditados neste fim de semana. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou os endereços e fez o alerta.

A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais e possam planejar rotas alternativas. O órgão também ressalta a importância dos motoristas respeitarem às leis de trânsito.

Sexta-feira (17)

Interdição das 8h desta sexta-feira (17) às 23 horas de terça-feira (21), na Rua Ana Pimentel n° 23/n° 73 entre a Rua Madre Cristina e Rua Santo Augusto bairro Tarsila Amaral, onde acontece o 15º Encontro de Mocidade da Água Bonita Emoab.

Sábado (18)

Interdição das 12h às 18h.

Na Rua Bernardo Franco Baís entre Av. das Bandeiras e praça 1º de Maio.

Rua Santa Dorotheia entre a Rua Henrique Vasques e praça 1º de Maio.

Rua Dezoito de Setembro entre Av. Calógeras e praça 1º de Maio.

Rua Independência entre Rua da Liberdade e praça 1º de Maio.

Rua Santa Sorotheia entre a Rua da Liberdade e praça 1º de Maio, na Vila Carvalho onde acontece bloco de carnaval Baila Comigo.

Já das 17h às 23h, fica interditada a Rua Anacá entre a Rua Barueri e Rua Palmácea, bairro Moreninha 2, para o carnaval e desfile com o Bloco Tereza de Benguela.

Domingo (19)

Interdição da Rua Kame Takaiassu, 500 Carandá Bosque, das 8h às 15h para a Feira Cultural e de Artesanato do Bosque da Paz, em três trechos:

Trecho 01 Rua das Folhagens entre a Rua Kame Takaiassu e Rua Mário de Andrade (interdição total)

Trecho 02 Rua Mário de Andrade entre a Rua das Folhagens e Rua Valdecir Messias Rodrigues Machado (interdição total)

Trecho 03 Rua Fortuna entre a Rua das Folhagens e a Rua Elpídio Nunes da Cunha (interdição total)

Já na rua Carolina Ferreira Garcia, 178 entre a Rua Major Geovane Francisco Nadalin e Rua Rosa Maria Lopes Contos, fica interditada das 8h às 20h para a festividade de carnaval do bairro com matinê para crianças.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também