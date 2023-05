Fim de semana tem interdições espalhadas por Campo Grande; Confira

Devido a eventos e obras, mais de 5 vias de Campo Grande ficarão interditados neste fim de semana. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou os endereços e faz alerta para motoristas e condutores ao passarem pelos locais. A orientação é para que tenham atenção redobrada nesses locais e possam planejar rotas alternativas. Confira os locais de interdição:

SEXTA-FEIRA

A Avenida Marinha, entre a Rua Península e Rua do Porto, ficará interditada das 15h às 23h, para realização da feira empreendedora.

SÁBADO

Rua Anselmo Selingardi entre a Rua Léa Maria Barbosa Marquês e Rua Domingos Belentani, ficará interditada das 13h às 19h para evento do Dia das Mães.

Rua Ganso entre a Rua Queixada e a Rua Faisão, ficará interditada das 15h às 23h59 para evento comunitário.

Rua Alagoas entre a Rua Amazonas e Rua Maranhão, ficará interditada das 07h30 às 16h30 para solenidade.

Rua Dulcinópolis entre a Rua Santa Luz e Avenida Por do Sol no Jardim Aeroporto II, ficará interditada das 19h às 22h para comemoração Dia das Mães.

DOMINGO

Rua Sândalo e Rua Alfazema ficarão interditadas em meia pista da Rua Jeribá nº 980 ao nº 1250, e Rua Afonso Lino Barbosa do nº 200 ao nº 433, para evento de empreendedorismo.

