Fim de semana tem mais de 10 interdições espalhadas na Capital; Confira

Devido a eventos e obras, mais de 10 vias de Campo Grande ficam interditados neste fim de semana. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou os endereços e faz alerta.

A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais e possam planejar rotas alternativas.

Confira os locais de interdição:

SÁBADO (15)

Rua Osvaldo Gilho Junior, 38 lote entre a rua Serra dos Apiacás e rua Serra Azul, terá interdição parcial das 07h30 às 11h30 para evento religioso;

Rua Lúcia Martins Coelho entre a rua Península e rua do Cachalote, ficará interditada das 09h às 18h para comemoração da Páscoa;

Ruas Calafate entre a rua Jacinto Máximo Gomes e rua Serra das Divisões; a rua Jacutinga entre a rua Jacinto Máximo Gomes e rua Serra das Divisões; rua Serra das Divisões entre a rua Jacutinga e rua Calafate; rua Jacinto Máximo Gomes entre a rua Calafate e rua Jacutinga, formando um quadrilátero, ficarão interditadas das 11h às 20h30 para realização de final do campeonato amador de futebol;

Rua da Serra entre a rua Brasilândia e rua Marquês de Pombal, ficará interditada das 14h às 22h para evento beneficente;

Rua Alan Kardec entre a rua Barão do Rio Branco e rua João Rosa Pires, ficará interditada das 12h às 22h para evento religioso;

Avenida das Mansões, 1044 entre a rua das Árvores e rua Casuarina, ficará interditada das 09h às 22h, para evento religioso.

DOMINGO (16)

No domingo, agentes de trânsito estarão presentes na Avenida Tamandaré, 6000 para auxiliar no monitoramento do trânsito nas vias de acesso da Avenida Tamandaré, rua São Higino e Rua Marechal Câmara, das 12h às 18h15 para as provas do concurso do Ministério Público;

Rua Antônio Siufi entre a rua Caramuru e rua Túlio Alves Quito, ficará interditada para almoço beneficente das 08h às 16h;

Rua Lagoa Rica entre a rua Mercedes P Mayer e rua Pirinópolis Residencial OITI, ficará interditada das 11h às 15h para evento religioso;

Rua Campanário entre a rua Atílio Coelho Netto e rua Flores da Cunha, ficará interditada das 08h às 17h para torneio de futebol;

Rua Independente, 914 entre a rua Alvares Machado e rua Venezuela, ficará interditada para evento social, das 08h às 15h.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também