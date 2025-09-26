Menu
Fim de semana terá bloqueios em ruas da Capital; confira

Interdições atingem trechos da Rua Dom Aquino, Marechal Rondon, Paes Barreto e outras vias

26 setembro 2025 - 14h39Carla Andréa
Agetran interdita ruas da CapitalAgetran interdita ruas da Capital   (Foto: Divulgação)

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou as interdições previstas entre sábado (27) e segunda-feira (29) em diferentes regiões de Campo Grande.

Os bloqueios serão necessários para realização de eventos comunitários, religiosos e serviços de infraestrutura.

A orientação é que os motoristas respeitem a sinalização provisória instalada nos locais e busquem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos e garantir a segurança no tráfego.

Confira as interdições:

Sábado (27)

13h às 18h Rua Dom Aquino, entre Rua 25 de Dezembro e Rua Arthur Jorge. Motivo: descarga de equipamento de ressonância magnética.

15h às 21h Rua Antônio Ignácio de Souza, entre Rua Major Juarez e Rua Porto União. Motivo: evento religioso.

13h às 18h Rua Cotegipe, entre Rua Miguel Vieira Ferreira e Rua Ârcangelo Corelli. Motivo: evento religioso.

16h às 21h Rua Inubia Paulista, entre Rua Manoela Garcia de Souza e Rua Agostinho Bacha. Motivo: evento comunitário.

11h às 19h Rua Ranulfo Correa, entre Rua do Carneiro e Rua do Touro. Motivo: evento religioso.

13h às 23h Av. Paes Barreto, entre Rua Pedro Paulo Soares de Oliveira e Rua Emílio de Menezes. Motivo: evento religioso.

13h às 17h Rua Marechal Rondon, entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio (faixa de estacionamento e uma faixa de rolamento). Motivo: troca de transformador em poste.

Domingo (28)

13h às 16h Rua Beapina, entre Rua Virgulino França e Rua Beni. Motivo: evento religioso.

14h às 18h Rua Equipe Sena, entre Rua Camaçari e Rua Aracati. Motivo: evento religioso.

7h às 17h Rua Antônio Olegário de Lima, entre Rua Maria Quitéria e Rua Nizia. Motivo: evento religioso.

6h às 12h Rua Marechal Rondon, entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio (faixa de estacionamento e uma faixa de rolamento). Motivo: troca de transformador em poste.

Segunda-feira (29)

14h às 22h Rua Joaquim Manoel de Carvalho, nº 588, entre Rua Bernardo Franco Baís e Rua Santa Emília. Motivo: missa campal.

A Agetran reforça que as interdições são temporárias e pede paciência aos condutores, destacando a importância da colaboração da população para manter a segurança viária durante os eventos e serviços.

