JD1TV: Final feliz! Billy Ã© encontrado e retorna para casa

Notícia boa para encerrar o dia! O cachorro da raça Shih-Tzu, que atende por Billy estava desaparecido desde a noite dessa segunda-feira (13), e foi encontrado na tarde de hoje (14). Ao JD1, a tutora do animal, a estudante Helen Garcia, de 20 anos, enviou um vídeo contando a notícia.

Nas imagens, é possível ver Billy deitado perto da dona, aparentemente cansado. "Ele está bem. Queria agradecer a todos que nos ajudaram a encontrar ele. Está sujinho, afinal passou a noite fora de casa. Já demos comida pra ele, e estamos muito felizes com a volta dele", disse ela.

Ainda no vídeo, Helen conta que uma moça entrou em contato, alegando ter visto o animal na região do bairro Tijuca. "Depois que ela falou que viu ele, saímos procurando de novo e o encontramos, ainda bem! Agora vamos dar um banho nele e cuidar direitinho. Obrigada!", comemorou a dona. Confira:

