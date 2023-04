Final feliz: ONG que teve bombons furtados arrecada o dobro para Páscoa

Todo mundo feliz! A Associação Amigos de Maria, a qual teve doações de chocolates furtadas e correu risco de comprometer a Páscoa de 40 crianças assistidas pelo projeto Autonomia e seus familiares, teve um final feliz. O ladrão havia levado 100 caixas de bombom, mas a ONG não desistiu.

Após o ocorrido, a Associação iniciou uma nova jornada: a de arrecadar novamente os alimentos. O final foi o melhor possível, já que a entidade arrecadou mais que o dobro dos chocolates furtados.

Nessa quarta-feira (05), as crianças cadastradas no projeto puderam participar de uma caça aos chocolates, e hoje (6), a entrega está send feita para as famílias dos assistidos, com hora marcada, durante todo o dia. Também foram entregues alimentos como macarrão, molho e sardinha, para um almoço especial de Páscoa, e os chocolates para a criançada.

A associação atende 120 famílias carentes do Jardim Noroeste.

Furto de ovos da páscoa

Conforme noticiado pelo JD1, na terça-feira (28) da semana passada, a ONG foi alvo de furto, que invadiu o local e levou os chocolates que seriam destinados para as crianças carentes.

Câmeras de monitoramento flagraram toda a ação do homem, que, tranquilamente, pegou as doações pela janela, por volta de 5h da manhã. O ladrão ainda não foi identificado até o momento.

