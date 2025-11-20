Menu
Cidade

Fique atento, feriado altera funcionamento do transporte coletivo

A Agetran mantém linhas reservas para a operação especial nesta quinta e na sexta

20 novembro 2025 - 08h30Sarah Chaves
Foto: Alysson MaruyamaFoto: Alysson Maruyama  

As linhas do transporte coletivo funcionam em formato especial nesta quinta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra e no ponto facultativo de sexta-feira. Confira como será a operação definida pela Agetran.

Neste dia 20, permanecem quatro veículos reserva com tripulação no período da manhã, das 5h às 12h30, nos terminais Nova Bahia, General Osório, Júlio de Castilho, Aero Rancho, Bandeirantes, Guaicurus e Morenão. À tarde, das 12h30 às 19h, serão dois veículos reserva nos mesmos locais. No terminal Hércules Maymone, um veículo reserva opera durante todo o dia, das 5h às 19h.

Na sexta-feira (21), ponto facultativo, as linhas 102, 109, 119, 124, 126, 317, 321, 412, 503, 601 e 602 seguem o plano de segunda a sexta por atenderem fábricas. As demais operam com o plano de sábado. Pela manhã, quatro veículos reserva estarão distribuídos nos terminais principais; à tarde, serão três. No Hércules Maymone, dois veículos reserva atuam das 5h às 19h.

O Consórcio Guaicurus fará acompanhamento contínuo e poderá ajustar a operação conforme a demanda.

