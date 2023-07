Fique atento: Interdições no trânsito começam nesta sexta-feira na Capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Com as ruas parcialmente ou totalmente fechada no fim de semana e nos dias seguintes, que vai desta sexta-feira (14), até a próxima terça-feira (18), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta os condutores para planejarem rotas alternativas e que mantenham a atenção nesses locais para evitar acidentes.

Sexta-feira

Rua Florianópolis, 765, entre Avenida Ulisses Serra e Rua dos Guaranis, no Bairro Jardim Imá, ficará interditada das 18h30 às 23h30, para evento religioso.

Rua Los Angeles, na altura do N. 15, no Bairro Tiradentes, ficará interditada das 17h às 22h, para festa julina.

Rua Rosa Ferreira Pedro, entre Rua Luiz Paganini e Rua Leão Zardo, no Bairro Celina Jallad, ficará interditada das 18h às 23h30, também nos dias 15 e 16, para festa julina.

A partir das 13h do dia 14, até às 08h do dia 17, o início da rotatória na Rua Anchieta até a Rua General Gentil Marcondes e o trecho da Rua Bilac Pinto até a Rua Pontes de Miranda, no Bairro Parati, ficará interditada para realização de festa julina.

Rua da Conquista, 2.162, entre Rua Nazaré e Rua Barbacena, ficará interditada das 15h às 23h, para evento religioso.

Sábado

Rua Seu Né, entre a Rua Itapetininga e Rua Edmundo de Almeida, ficará interditada das 15h às 23h30, para realização de festa julina.

Avenida Cuiabá, entre a Rua Potiguaras e Rua Clineu da Costa Moraes, no Jardim Leblon, ficará interditada das 15h às 00h, para festa julina beneficente.

Rua Mirim, 175, entre Rua Jussara e Rua Barra Mansa, ficará interditada das 12h às 18h, para ação social.

Rua Jaguarão, entre a Rua Doutor Arthur Jorge e Rua 13 de Junho, ficará interditada das 12h às 00h, para festa julina beneficente.

Rua Panambi, esquina com a Rua San Martin e Rua Getúlio Costa Lima, ficará interditada das 13h às 23h, para evento social.

Rua Marrey Júnior – entre a Avenida Oceania e Rua Loiola e a Rua Álvaro Silveira – entre a Rua Marrey Júnior e Rua João Cassimiro, ficará interditada das 13h às 23h, para festa julina.

Rua Clineu da Costa Moraes, entre a Rua Amin Lescani e Rua Senador Queiroz, ficará interditada das 13h às 23h, para festa julina.

Rua Diadema, entre a Rua Tenente Antônio João de Figueiredo e Rua Chico Faustino, ficará interditada das 14h às 23h, para festa julina beneficente.

Rua do Ganso, entre a avenida Principal N. 1 e Rua Queixada, ficará interditada das 15h às 00h, para evento religioso.

Rua Ovídea Maria de Lima, entre a Rua Abadia de Oliveira Lima e Rua Sebastião da Costa Lima, ficará interditada das 13h às 22h, para festa julina.

Rua dos Amigos, entre a Rua Minira Anache e Rua Ajax no Jardim Anache, ficará interditada das 16h30 às 00h, para festa julina.

Rua Ministro José Linhares, 869, entre Rua Miranda e Rua Três Lagoas, ficará interditada das 07h às 22h, para evento religioso.

Rua 14 de Julho, 4213, entre a Avenida Euler De Azevedo e Avenida Rachid Neder, ficará interditada das 16h às 23h30, para festa julina.

Rua Serra de Maracaju, entre Rua Roberto e Evaristo Ferreira e Rua Periquito, ficará interditada das 13h às 00h, para festa julina.

Rua Fluminense, 206, entre Rua Presidente Antônio Carlos e Rua Américo Brasiliense, ficará interditada das 15h às 22h, para realização de festa julina.

Rua Gruta do Maquiné, entre a Avenida Graça Aranha e Rua Bongiovani, ficará interditada das 18h às 22h, para festa julina.

Rua Anselmo Selingardi, 1.261, entre a Rua Léa Maria Barbosa Marquês e Rua Domingos Belentani, ficará interditada das 07h30 às 22h, para festa julina.

Rua Franco da Rocha, entre a Rua Flor De Liz e Rua Ouro Verde, ficará interditada das 17h às 23h30, para festa julina.

Domingo

Rua Kame Takaiassu, Rua das Folhagens e Rua Mário de Andrade, no perímetro que contorna a Praça Bosque da Paz, ficará interditada das 09h às 14h, para feira do Bosque da Paz.

Rua Padre Damião, entre Rua Domingos Gomes e Rua João Nepomuceno, no Jardim Santa Branca e Santa Úrsula, ficará interditada das 13h às 19h, para evento beneficente.

Rua Calafate, entre a Rua Jacinto Máximo Gomes e Rua Serra das Divisões, ficará interditada das 07h às 18h, para campeonato de futebol.

Rua Canindé, entre Rua Honória Correa e Rua Nova Tiradentes, ficará interditada das 07h às 22h, para realização de feira.

Rua da Redenção, entre Rua México e Rua Marco Polo, ficará interditada das 09h às 23h, para festa junina.

Rua Osmar de Andrade, 33, entre a Rua Chames Fraiha Paré e Rua Ronald de Carvalho, ficará interditada das 08h às 15h, para evento religioso.

Segunda-feira

Rua Mariza Andrade Ribeiro, 235, entre a Rua Vera Cruz e Rua Mário Carrato, ficará interditada das 18h às 23h30, para festa julina.

Terça-feira

Rua das Velas, entre a Rua das Nações e Avenida Rodoviária, ficará interditada das 17h às 23h, para ação social.

